बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म: पंचायत ने कराया शादी पर समझौता, मामला तूल पकड़ने पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट

पंचायत में शादी पर 'समझौता'

शिकायत थाने पहुंचने के बाद एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में कुछ लोगों ने आरोपी की शादी करने की बात कही। फैसला हुआ कि किशोरी के बालिग होने के एक साल बाद आरोपी उससे शादी करेगा। इसके बाद 21 सितंबर सोमवार को नाबालिग की गोद भराई की रस्म की गई और आरोपी का टीका भी कर दिया गया।



अधिकारियों के संज्ञान के बाद कार्रवाई

पंचायत के बाद रात में मामला तूल पकड़ गया। यह घटनाक्रम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। मंगलवार सुबह पीड़िता किशोरी को थाने बुलाकर आरोपी नरेंद्र उर्फ छोटे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस पूरे प्रकरण में शीशगढ़ के नए थाना प्रभारी की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं।