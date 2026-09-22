बरेली: ट्रक की टक्कर से फील्ड यूनिट की गाड़ी पलटी, नीचे दबकर युवक की मौत, दो पुलिसकर्मी घायल

बरेली के देवरनियां थाना क्षेत्र में सोमवार रात हाईवे पर हादसा हो गया। सीएनजी गैस से भरा मिनी ट्रक से फील्ड यूनिट की गाड़ी को पीछे से टक्कर लग गई। इससे सड़क किनारे बाइक के साथ खड़ा युवक रिजवान गाड़ी के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि फील्ड यूनिट प्रभारी इंस्पेक्टर ईलम सिंह और कांस्टेबल शत्रुसूदन घायल हो गए।

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सूचना पर सीओ बहेड़ी और थाना प्रभारी देवरनियां मौके पर पहुंचे। पता चला कि मिनी ट्रक बहेड़ी से बरेली की ओर जा रहा था। कनमन के पास टेंपो को ओवरटेक करने के चक्कर में दुर्घटना हुई। इससे फील्ड यूनिट की गाड़ी पलट गई। हादसे में देवरनियां के सिंहतारा निवासी रिजवान की मौके पर मौत हो गई। दोनों पुलिसकर्मियों का सीएचसी में इलाज चल रहा है। विज्ञापन



सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को कब्जे में लिया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना पर सीओ बहेड़ी और थाना प्रभारी देवरनियां मौके पर पहुंचे। पता चला कि मिनी ट्रक बहेड़ी से बरेली की ओर जा रहा था। कनमन के पास टेंपो को ओवरटेक करने के चक्कर में दुर्घटना हुई। इससे फील्ड यूनिट की गाड़ी पलट गई। हादसे में देवरनियां के सिंहतारा निवासी रिजवान की मौके पर मौत हो गई। दोनों पुलिसकर्मियों का सीएचसी में इलाज चल रहा है।सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को कब्जे में लिया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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