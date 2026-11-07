बरेली: बीडीए ने अवैध निर्माण किया ध्वस्त, तीन मंजिला भवन पर दिवाली के बाद चलेगा बुलडोजर

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने मौलानगर की कृष्णा विहार कॉलोनी में पार्क की भूमि पर 25 साल पुराने अवैध कब्जे के एक हिस्से को बृहस्पतिवार को ढहा दिया। अभी भी 70 वर्ग मीटर में बना तीन मंजिला भवन ध्वस्त किया जाना बाकी है। इस भवन पर कार्रवाई दिवाली के बाद की जाएगी। यह कार्रवाई महंत संजीव गौड़ द्वारा भूमि पर अपना मालिकाना हक साबित न कर पाने के बाद की गई। बीडीए के अनुसार, महंत ने 400 वर्ग मीटर पार्क की भूमि पर कब्जा कर पशुशाला संचालित कर रखी थी।

विज्ञापन





बृहस्पतिवार को बीडीए और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पशुशाला के टिनशेड और कुछ दीवारों को गिराया। बीडीए ने बताया कि 28 जुलाई 2026 को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। तब महंत संजीव गौड़ ने स्वयं निर्माण हटाने का आश्वासन दिया था। हालांकि, उन्होंने कब्जा खाली नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। महंत का दावा है कि उन्होंने यह भूमि काश्तकारों से खरीदी थी, लेकिन वे अदालत में इस बात को साबित नहीं कर सके और मुकदमा हार गए। विज्ञापन



अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कई बार हारे संजीव गौड़

कृष्णा विहार वेलफेयर सोसाइटी ने निचली अदालत में मुकदमा दायर किया था। पांच अगस्त 2010 को अदालत ने पार्क की भूमि पर कब्जे के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। महंत संजीव गौड़ ने इस आदेश के खिलाफ आयुक्त न्यायालय में अपील की, जहां 14 मार्च 2013 को आदेश निरस्त हो गया। इसके बाद शासन में की गई अपील भी 15 मई 2015 को निरस्त कर दी गई। 2015 में महंत ध्वस्तीकरण रोकने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए थे। बृहस्पतिवार को बीडीए और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पशुशाला के टिनशेड और कुछ दीवारों को गिराया। बीडीए ने बताया कि 28 जुलाई 2026 को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। तब महंत संजीव गौड़ ने स्वयं निर्माण हटाने का आश्वासन दिया था। हालांकि, उन्होंने कब्जा खाली नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। महंत का दावा है कि उन्होंने यह भूमि काश्तकारों से खरीदी थी, लेकिन वे अदालत में इस बात को साबित नहीं कर सके और मुकदमा हार गए।कृष्णा विहार वेलफेयर सोसाइटी ने निचली अदालत में मुकदमा दायर किया था। पांच अगस्त 2010 को अदालत ने पार्क की भूमि पर कब्जे के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। महंत संजीव गौड़ ने इस आदेश के खिलाफ आयुक्त न्यायालय में अपील की, जहां 14 मार्च 2013 को आदेश निरस्त हो गया। इसके बाद शासन में की गई अपील भी 15 मई 2015 को निरस्त कर दी गई। 2015 में महंत ध्वस्तीकरण रोकने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए थे।

विज्ञापन