Bareilly News: शूटिंग प्रतियोगिता में बरेली कॉलेज के खिलाड़ियों का दबदबा

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प्रतियोगिता दस मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग में बरेली कॉलेज के रिंकू सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वीर कुंवर डिग्री कॉलेज, बिजनौर के शिवम कुमार दूसरे और जेएचएससी कॉलेज, अमरोहा के अंकित कुमार तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में बरेली कॉलेज की यशवी ने पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा दस मीटर एयर राइफल महिला वर्ग में आरपी डिग्री कॉलेज, मीरगंज की धमिका प्रथम रहीं। बरेली कॉलेज की अन्या ने दूसरा और गरिमा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में बरेली कॉलेज के आयुष सिंह ने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. अनुज सक्सेना ने की। मुख्य अतिथि के रूप में शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. संदीप चौधरी और शूटिंग विशेषज्ञ कमल सेन वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सह-क्रीड़ा अध्यक्ष प्रोफेसर अजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर किया। आयोजन सचिव डॉ. महिपाल सिंह,डॉ. पवन सिंह, डॉ. अमित कुमार, मानवेंद्र सिंह और डॉ. सुधा देवी का विशेष योगदान रहा।