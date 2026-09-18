Bareilly News: आरोप... जेठ ने हिंदू नाम से फर्जी पहचान बनाया, शिकायत पर पीटा
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 18 Sep 2026 03:08 AM IST
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हाफिजगंज। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कलारी मुड़िया अहमद नगर निवासी सलमा ने जेठ समेत ससुराल पक्ष के सात लोगों पर फर्जी पहचान से बैंक खाता खुलवाने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी दावा किया है। बताया कि उसका पति और ससुराल वालों से पहले से विवाद चल रहा है। मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं।
सलमा ने आरोप लगाया है कि हाफिजगंज के बुलंद नगर निवासी जेठ हसरत अली ने नवाबगंज के खाईखेड़ा निवासी पंकज यादव के बेटे दीपक यादव नाम से फर्जी पहचान बनाई।इसका इस्तेमाल कर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड बरेली में खाता खुलवाया गया, जिससे फर्जी लेनदेन किया गया। सलमा ने रिपोर्ट दर्ज कराकर फर्जी पहचान पत्र, बैंक पासबुक और जेठ के वास्तविक आधार कार्ड की छायाप्रति देकर परिजनों को जानकारी दी। आरोप है कि इस पर पति और ससुराल वालों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद ससुराल में रहना मुश्किल हो गया।
सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्रा ने बताया कि महिला के पति वाहिद अली, जेठ हसरत अली, आलम शाह, जाहिद अली, शहामत शाह, देवर भूरा उर्फ बिलाल और ससुर रहमत शाह के खिलाफ शिकायत की गई। एसएसपी के आदेश पर हाफिजगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 115(2), 352 और 351(3) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
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सलमा ने आरोप लगाया है कि हाफिजगंज के बुलंद नगर निवासी जेठ हसरत अली ने नवाबगंज के खाईखेड़ा निवासी पंकज यादव के बेटे दीपक यादव नाम से फर्जी पहचान बनाई।इसका इस्तेमाल कर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड बरेली में खाता खुलवाया गया, जिससे फर्जी लेनदेन किया गया। सलमा ने रिपोर्ट दर्ज कराकर फर्जी पहचान पत्र, बैंक पासबुक और जेठ के वास्तविक आधार कार्ड की छायाप्रति देकर परिजनों को जानकारी दी। आरोप है कि इस पर पति और ससुराल वालों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद ससुराल में रहना मुश्किल हो गया।
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सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्रा ने बताया कि महिला के पति वाहिद अली, जेठ हसरत अली, आलम शाह, जाहिद अली, शहामत शाह, देवर भूरा उर्फ बिलाल और ससुर रहमत शाह के खिलाफ शिकायत की गई। एसएसपी के आदेश पर हाफिजगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 115(2), 352 और 351(3) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
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