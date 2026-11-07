बरेली: बुखार और चकत्तों को लेकर अलर्ट जारी, संदिग्ध मामलों की होगी निगरानी, दिशा-निर्देश जारी

बरेली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य विभाग की नियमित टीकाकरण की समीक्षा कार्यशाला के दौरान बुखार और चकत्ते (फीवर-रैश, खसरा-रूबेला जैसे लक्षण) के संदिग्ध मामलों की निगरानी, रोकथाम का अलर्ट जारी किया गया है। निजी अस्पतालों को विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

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सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि 11 बिंदुओं पर जारी प्रोटोकॉल का उद्देश्य समय रहते रोग की पहचान और उसके फैललाव को रोकना है। फीवर-रैश का मामला दर्ज होते ही जिला सर्विलांस अधिकारी को 48 घंटे के भीतर जांच पूरी करनी होगी। प्रभावित परिवारों का 28 दिनों तक और मरीज का 30 दिनों तक फॉलोअप जरूरी है। इस कार्ययोजना से खसरा और रूबेला जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रसार को शुरुआती चरण में ही नियंत्रित किया जा सकेगा। संबंधित अधिकारियों और निजी अस्पतालों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।मामले की रिपोर्टिंग, मौके पर जांच, विटामिन ए की खुराक और ट्रैकिंग, सैंपल कलेक्शन, सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन, टीकाकरण समीक्षा, सक्रिय खोज अभियान, प्रकोप के दौरान सैंपलिंग, डेटा रिकॉर्डिंग, राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टिंग।