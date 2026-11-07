बरेली: बुखार और चकत्तों को लेकर अलर्ट जारी, संदिग्ध मामलों की होगी निगरानी, दिशा-निर्देश जारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग ने खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए अलर्ट जारी किया है। संदिग्ध बुखार-चकत्ते मामलों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। निजी अस्पतालों को ऐसे मामलों की सूचना विभाग को देनी होगी।
विस्तार
बरेली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य विभाग की नियमित टीकाकरण की समीक्षा कार्यशाला के दौरान बुखार और चकत्ते (फीवर-रैश, खसरा-रूबेला जैसे लक्षण) के संदिग्ध मामलों की निगरानी, रोकथाम का अलर्ट जारी किया गया है। निजी अस्पतालों को विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि 11 बिंदुओं पर जारी प्रोटोकॉल का उद्देश्य समय रहते रोग की पहचान और उसके फैललाव को रोकना है। फीवर-रैश का मामला दर्ज होते ही जिला सर्विलांस अधिकारी को 48 घंटे के भीतर जांच पूरी करनी होगी। प्रभावित परिवारों का 28 दिनों तक और मरीज का 30 दिनों तक फॉलोअप जरूरी है। इस कार्ययोजना से खसरा और रूबेला जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रसार को शुरुआती चरण में ही नियंत्रित किया जा सकेगा। संबंधित अधिकारियों और निजी अस्पतालों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
ये हैं 11 बिंदु
मामले की रिपोर्टिंग, मौके पर जांच, विटामिन ए की खुराक और ट्रैकिंग, सैंपल कलेक्शन, सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन, टीकाकरण समीक्षा, सक्रिय खोज अभियान, प्रकोप के दौरान सैंपलिंग, डेटा रिकॉर्डिंग, राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टिंग।
86 हॉटस्पॉट पर मौजूद रहेंगी एंबुलेंस
दिवाली पर हादसों और आपात स्थितियों से निपटने के लिए 102 और 108 एंबुलेंस सेवाएं अलर्ट मोड पर रहेंगी। इसके लिए 86 हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं। इनमें अस्पताल से लेकर पूर्व में सर्वाधिक दुर्घटना वाले क्षेत्र शामिल हैं।
प्रोग्राम मैनेजर शिवम सोनी ने बताया कि 86 हॉटस्पॉट पर 86 एंबुलेंस को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मरीज को मदद दी जा सके। आपात स्थिति में लोग 102 या 108 नंबर पर कॉल कर एंबुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो 108 पर कॉल कर सकते हैं।