Banda News: रसोई में महिला को सांप ने डसा, मौत

हमीरपुर जिले के मौदहा थाना क्षेत्र के गांव सिसोलर निवासी उमेश कुमार ने बताया कि उसकी चाची ललिता (46) को शुक्रवार को दोपहर किचन में काम करते समय सांप ने डस लिया। ललिता मूक बधिर थीं। उसने घर में इशारे से बताया तो परिजन को पता चला। वह उसे लेकर जिला अस्पताल आए। यहां से डॉक्टरों ने उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया।मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उसे देर शाम मृत घोषित कर दिया। उसके दो पुत्र हैं। पति अच्छेलाल मजदूरी करते हैं, वह भी गूंगे हैं। शहर कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि सांप के डसने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।