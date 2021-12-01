Banda News: रुपये लेने के आरोप में महिला लेखपाल निलंबित
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:14 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:14 AM IST
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- ग्रामीणों ने लगाए मदद दिलाने के लिए रुपये मांगने का आरोप, जांच के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
अतर्रा (बांदा)। बारिश से हुए नुकसान का सर्वे करने पहुंची महिला लेखपाल पर ग्रामीणों से रुपये लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने महिला लेखपाल संध्या सिंह को निलंबित कर नायब तहसीलदार शिवदीप मिश्रा को एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
तहसील क्षेत्र के गांव बल्लान के अंश डंगरा पुरवा में शनिवार को बारिश और जलभराव से हुए नुकसान का सर्वे करने लेखपाल संध्या सिंह पहुंची थीं। ग्रामीणों का आरोप है कि सर्वे के दौरान उन्होंने मदद दिलाने के नाम पर 100 और 200 रुपये लिए। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद वायरल हुए दूसरे वीडियो में लेखपाल ग्रामीणों को रुपये लौटाती नजर आ रही हैं।
ग्रामीणों ने सर्वे में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, जिस पर एसडीएम ने दोबारा जांच कराने का आश्वासन दिया है। वहीं, लेखपाल संध्या सिंह ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जिला पंचायत सदस्य ने साजिश के तहत फर्जी वीडियो बनाकर वायरल किया है। एसडीएम ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया कार्रवाई करते हुए लेखपाल को निलंबित किया गया है।
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अतर्रा (बांदा)। बारिश से हुए नुकसान का सर्वे करने पहुंची महिला लेखपाल पर ग्रामीणों से रुपये लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने महिला लेखपाल संध्या सिंह को निलंबित कर नायब तहसीलदार शिवदीप मिश्रा को एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
तहसील क्षेत्र के गांव बल्लान के अंश डंगरा पुरवा में शनिवार को बारिश और जलभराव से हुए नुकसान का सर्वे करने लेखपाल संध्या सिंह पहुंची थीं। ग्रामीणों का आरोप है कि सर्वे के दौरान उन्होंने मदद दिलाने के नाम पर 100 और 200 रुपये लिए। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद वायरल हुए दूसरे वीडियो में लेखपाल ग्रामीणों को रुपये लौटाती नजर आ रही हैं।
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ग्रामीणों ने सर्वे में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, जिस पर एसडीएम ने दोबारा जांच कराने का आश्वासन दिया है। वहीं, लेखपाल संध्या सिंह ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जिला पंचायत सदस्य ने साजिश के तहत फर्जी वीडियो बनाकर वायरल किया है। एसडीएम ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया कार्रवाई करते हुए लेखपाल को निलंबित किया गया है।
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