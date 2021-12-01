फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Road caved in near the Dadau Ghat Yamuna bridge.

Banda News: दादौ घाट यमुना पुल के पास धंसी सड़क

Mon, 07 Sep 2026 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
Road caved in near the Dadau Ghat Yamuna bridge.
फोटो-5-यमुना पुल के पास उखड़ी और धंसीी सड़क।
विज्ञापन

कमासिन-राजापुर मुख्य मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे

अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। बांदा-फतेहपुर-प्रयागराज और कमासिन-राजापुर मुख्य मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। दादौ घाट स्थित यमुना पुल के पास सड़क धंसने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। धंसी सड़क और गड्ढों के बीच भारी वाहनों को निकालना चालकों के लिए मुश्किल हो रहा है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबे समय से सड़क की समुचित मरम्मत नहीं होने से हालत लगातार खराब हो रही है। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। रात में दृश्यता कम होने पर दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है।
विज्ञापन

मानवाधिकार फोरम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके प्रजापति ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण कई जगह सड़क उखड़ गई है और गड्ढे बन गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

गंगा समग्र कानपुर प्रांत के कमासिन ब्लॉक अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि दादौ घाट यमुना पुल के पास सड़क धंसने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज के अलावा कमासिन-राजापुर, चित्रकूट, पहाड़ी, ओरन, अतर्रा और बबेरू की ओर आने-जाने वाले वाहन भी इसी मार्ग से गुजरते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मौके की जांच कराकर सड़क की मरम्मत और आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed