बांदा: दिल्ली जाने के लिए स्टेशन निकला युवक नहर में डूबा, सुबह गोताखोरों ने निकाला शव

बारिश और कीचड़ में फिसला पैर

घर से करीब चार किलोमीटर दूर रास्ते में बारिश और कीचड़ के कारण लवलेश का पैर फिसल गया। वह पास से निकली नहर में जा गिरे। नहर में पानी गहरा होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सके। आसपास खेतों में मौजूद ग्रामीणों ने घटना देखी और इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ कुछ देर तक नहर में तलाश की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से देर रात तक युवक की तलाश कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।