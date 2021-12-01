Banda News: सपा ने उमेश यादव को बनाया जिलाध्यक्ष

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उमेश यादव ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसका पूरी लगन से पालन करेंगे। सपा की जिला इकाई भंग होने के बाद से संगठनात्मक गतिविधियों में जिला स्तर पर नए नेतृत्व का इंतजार था। विज्ञापन

अब जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जिला संगठन के गठन और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। उमेश यादव ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसका पूरी लगन से पालन करेंगे। सपा की जिला इकाई भंग होने के बाद से संगठनात्मक गतिविधियों में जिला स्तर पर नए नेतृत्व का इंतजार था।अब जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जिला संगठन के गठन और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।

बांदा। समाजवादी पार्टी ने शहर के बाबा तालाब निवासी उमेश यादव को बांदा का नया जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। मई 2026 से भंग चल रही जिला इकाई को अब नया नेतृत्व मिला है। उमेश यादव इससे पहले जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।