Banda News: अब दो सरकारी विद्यालयों की लंबित रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

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अब समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित हरदौली स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय और श्रम विभाग से संचालित अटल आवासीय विद्यालय अछरौड़ में हुई खाद्य जांच की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिक गईं हैं।बता दें कि अटल आवासीय विद्यालय अछरौड़ में 30 बच्चे बीमार हुए थे। यहां प्रशासन की टीम ने जांच की थी। साथ ही जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय हरदौली में भी जांच की गई थी। दोनों ही विद्यालयों के नमूनों को लैब में भेजा गया था।जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय हरदौली में 21 जुलाई को खाद्य पदार्थों की जांच हुई थी। जांच के दौरान अरहर की दाल में कीड़े मिले थे। बेसन और मूंगफली दाना भी खराब मिला था। खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया था। इसके बाद नमूने जांच के लिए भेजे गए, लेकिन लगभग दो महीने बीतने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई।अछरौड़ स्थित अटल आवासीय विद्यालय में 19 जुलाई की रात छोला, परवल की सब्जी और रोटी बनी थी। इसे खाने के बाद 30 छात्र-छात्राएं बीमार हो गए थे। घटना के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। जांच रिपोर्ट अब तक लंबित है। इस विद्यालय का संचालन श्रम विभाग करता है। यहां भी आवासीय व्यवस्था में छात्र व छात्राएं रहते हैं।खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट आने में देरी से घटना के कारणों और जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय जयप्रकाश तिवारी ने बताया कि अभी दोनों आवासीय विद्यालयों की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी है। रिपोर्ट मंगाने के लिए पत्राचार किया गया है।28 दिन में आ गई बीएल विद्या मंदिर की रिपोर्टशहर के झील का पुरवा स्थित बीएल विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय में 17 अगस्त की सुबह दो बच्चों की मौत हो गई थी। घटना के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने खाद्य सामग्री के नमूने लिए थे। 28 दिन के अंदर विभाग को यह जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। मूंग दाल का नमूना फेल होने से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से अब विद्यालय संचालक के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।