Banda News: अखिलेश ने पूछा- यूपी का स्वास्थ्य मंत्रालय सिक लीव पर है क्या?

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उन्होंने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय सिक लीव पर है क्या? अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर घटना से संबंधित खबर साझा करते हुए लिखा कि भाजपा राज में जब जीवित लोगों का ही ख्याल रखने वाला कोई नहीं है तो मृतकों के लिए क्या अपेक्षा करना।उन्होंने कहा कि जो लोग बरेली में रैली करने आ रहे हैं, उन्हें बगल के शाहजहांपुर भी जाना चाहिए, जहां वे कभी शिलान्यास करने गए थे। वहां जाकर देखना चाहिए कि भाजपा राज में पूरा उत्तर प्रदेश किस तरह मेडिकल अराजकता के दौर से गुजर रहा है।उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय सिक लीव पर है क्या? गौरतलब है कि बांदा मेडिकल कॉलेज के ओटी ब्लॉक के हॉल से कुत्ते मृत नवजात का शव उठा ले गए थे। कुत्तों ने शव को नोचा था। घटना सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।