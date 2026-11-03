Banda News: 10 लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी रिफिल सब्सिडी दी
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:54 PM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:54 PM IST
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बांदा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी रिफिल उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी वितरण कार्यक्रम मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुआ। मंत्री रामकेश निषाद ने 10 उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से मुफ्त एलपीजी रिफिल प्रदान की। इसमें नन्हिया (करही), लीला (करहा), विमला (अछरौंड), सुमन (धनौली), सुनीता (मुरवल), रामसखी (बैजू डेरा), सहीदन (लबौरा), कमला (मवई), गुड़िया (ग्राम पड़ुई) और अमीना (ग्राम सेमरा) शामिल हैं। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मालती गुप्ता बासू उपस्थित रहीं।
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