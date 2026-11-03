फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Provided free LPG refill subsidies to 10 beneficiaries.

Banda News: 10 लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी रिफिल सब्सिडी दी

Tue, 03 Nov 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Provided free LPG refill subsidies to 10 beneficiaries.
बांदा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी रिफिल उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी वितरण कार्यक्रम मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुआ। मंत्री रामकेश निषाद ने 10 उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से मुफ्त एलपीजी रिफिल प्रदान की। इसमें नन्हिया (करही), लीला (करहा), विमला (अछरौंड), सुमन (धनौली), सुनीता (मुरवल), रामसखी (बैजू डेरा), सहीदन (लबौरा), कमला (मवई), गुड़िया (ग्राम पड़ुई) और अमीना (ग्राम सेमरा) शामिल हैं। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मालती गुप्ता बासू उपस्थित रहीं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed