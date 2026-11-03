फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Mayawati hoarding featuring her with ten arms removed from a tree

Banda News: पेड़ से हटाई मायावती की दस भुजाधारी होर्डिंग

Tue, 03 Nov 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 03 Nov 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Mayawati hoarding featuring her with ten arms removed from a tree
बांदा। कलक्ट्रेट परिसर स्थित बरगद के पेड़ पर लगाई गई बसपा सुप्रीमो मायावती की दस भुजाधारी होर्डिंग मंगलवार को हटा दी गई। सिटी मजिस्ट्रेट दिनेश चंद ने इसकी पुष्टि की।
विज्ञापन

दोबारा ऐसी हरकत न हो, इसके लिए कर्मचारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को कलक्ट्रेट परिसर के विशाल बरगद पर मायावती की होर्डिंग लगाई गई थी। इस होर्डिंग में मायावती को दस भुजाओं के साथ दर्शाया गया था।
विज्ञापन

उनके हाथों में संविधान, मीडिया, शिक्षा, जनहित, न्याय, स्वास्थ्य, किसान और उद्योग से जुड़े प्रतीक दिखाए गए थे। सिटी मजिस्ट्रेट दिनेश चंद ने बताया कि होर्डिंग हटा दी गई है और फिलहाल किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed