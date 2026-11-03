Banda News: पेड़ से हटाई मायावती की दस भुजाधारी होर्डिंग

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दोबारा ऐसी हरकत न हो, इसके लिए कर्मचारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को कलक्ट्रेट परिसर के विशाल बरगद पर मायावती की होर्डिंग लगाई गई थी। इस होर्डिंग में मायावती को दस भुजाओं के साथ दर्शाया गया था।उनके हाथों में संविधान, मीडिया, शिक्षा, जनहित, न्याय, स्वास्थ्य, किसान और उद्योग से जुड़े प्रतीक दिखाए गए थे। सिटी मजिस्ट्रेट दिनेश चंद ने बताया कि होर्डिंग हटा दी गई है और फिलहाल किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। (संवाद)