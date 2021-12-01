Banda News: धीरेंद्र शास्त्री पर कार्रवाई की मांग

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जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बयान की निंदा करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है।राजेश दीक्षित ने कहा कि राम और कृष्ण दोनों सनातन धर्म के आराध्य हैं। उन्हें लेकर इस तरह की टिप्पणी करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचने वाली है। इससे समाज में विभाजन और असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है।उन्होंने मांग की कि धार्मिक भावनाएं आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में कार्रवाई की जाए। साथ ही धीरेंद्र शास्त्री बृज क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी सदस्य रमेश कोरी ने भी बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह समाज को बांटने का प्रयास है। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि केवल माफी मांगने से बात नहीं बनेगी। यदि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।