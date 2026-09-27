Balrampur News: एक दिन चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, फिर ठप

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लोगों का कहना है कि अभियान रुकने के बाद पटरियों पर फिर से दुकानें और सामान फैलने लगे हैं। इससे पैदल राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। नगरवासियों पिंटू, बब्लू सिद्दीकी, असलम रिजवी और इमरान आदि ने बताया कि प्रशासन की ओर से पटरियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू किया गया था। बरदही बाजार से तुलसीपुर रोड तक अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया था। कार्रवाई से उम्मीद जगी थी कि मुख्य बाजार और नगर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी पटरियों को खाली कराया जाएगा, लेकिन इसके बाद अभियान आगे नहीं बढ़ा।नगरवासियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल अभियान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए नियमित निगरानी भी जरूरी है। लोगों ने मुख्य बाजार, प्रमुख मार्गों और पटरियों से अस्थायी अतिक्रमण हटाकर पैदल राहगीरों के लिए रास्ता खाली कराने की मांग की है।इस संबंध में उपजिलाधिकारी एवं प्रभारी ईओ योगेंद्र शरण शाह ने बताया कि प्रशासनिक व्यस्तता के चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान स्थगित किया गया है। अभियान शीघ्र ही दोबारा शुरू कराया जाएगा।