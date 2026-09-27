Balrampur News: भगवतीगंज और रामकृष्ण परमहंस स्कूल की गलियों में बनेगी सीसी रोड

विज्ञापन





इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस स्कूल और उससे जुड़ी लिंक गलियों में भी सीसी रोड और नाली का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 24.57 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। दोनों कार्य पूरे होने के बाद स्थानीय लोगों को आवागमन के साथ जलनिकासी की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। विज्ञापन



नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शहर के प्रमुख मार्गों के साथ मोहल्लों और लिंक गलियों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना नगर पालिका की प्राथमिकता है। सड़क के साथ नाली निर्माण होने से बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को विकास कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस स्कूल और उससे जुड़ी लिंक गलियों में भी सीसी रोड और नाली का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 24.57 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। दोनों कार्य पूरे होने के बाद स्थानीय लोगों को आवागमन के साथ जलनिकासी की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शहर के प्रमुख मार्गों के साथ मोहल्लों और लिंक गलियों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना नगर पालिका की प्राथमिकता है। सड़क के साथ नाली निर्माण होने से बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को विकास कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

बलरामपुर। शहर के मोहल्लों में आवागमन और जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर करने के लिए नगर पालिका की ओर से 33.46 लाख रुपये की लागत से दो विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें भगवतीगंज मोहल्ले में उतरौला रोड पर अंकुर सिंह के मकान से एफएलटू गोदाम तक सीसी रोड और नाली का निर्माण शामिल है। इस कार्य पर 8.89 लाख रुपये खर्च होंगे।