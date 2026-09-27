Balrampur News: बारिश में ड्यूटी कर रहे सफाई कर्मियों को बांटे रेनकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 27 Sep 2026 12:27 AM IST
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तुलसीपुर। चार दिनों से हो रही बारिश के बीच भी नगर पंचायत के सफाई कर्मी शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हैं। बारिश में भीगकर काम करने से कई कर्मियों की तबीयत प्रभावित होने लगी थी, इसे देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने सभी 108 सफाई कर्मियों को रेनकोट वितरित किए। रेनकोट वितरण के दौरान अदनान फिरोज ने कहा कि प्रतिकूल मौसम में भी सफाई कर्मी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं।
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