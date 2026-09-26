Balrampur News: ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

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एएसपी विशाल पांडेय ने बताया कि 25 सितंबर को चितईपुर निवासी गणेश सोनकर ने तहरीर देकर बताया था कि 24 सितंबर की रात घर के सामने खड़े उनके 24 चक्का ट्रक का डीजल टैंक तोड़कर डीजल चोरी कर लिया गया। उन्होंने पहले भी ट्रक से डीजल चोरी होने की बात बताई थी। मामले में कोतवाली देहात में केस दर्ज किया गया था।शनिवार को गोोंडा-बलरामपुर मार्ग पर शक्ति स्मारक स्कूल के पास पुलिस ने दो बाइकों से जा रहे वाहिद, शाने अली और रामतेज को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने डीजल खरीदने वाले बेद प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया डीजल और डीजल निकालने के उपकरण बरामद किए गए।गिरफ्तार वाहिद गोोंडा, शाने अली बहराइच, रामतेज श्रावस्ती और बेद प्रकाश गोंडा के निवासी हैं। एएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर और मऊ समेत कई जिलों में चोरी, हथियार, एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले दर्ज हैं।