Balrampur News: भूमि विवाद में मौके पर पहुंचेगी पुलिस-राजस्व की संयुक्त टीम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तुलसीपुर थाने में डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं। तुलसीपुर निवासी राजू ने भूमि विवाद से संबंधित शिकायत अधिकारियों के सामने रखी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि विवादों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर जाकर स्थलीय जांच करने को कहा। निर्देश दिया कि दोनों पक्षों की बात सुनकर पारदर्शिता के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।डीएम ने कहा कि पुलिस और राजस्व विभाग आपसी समन्वय से भूमि विवादों का निस्तारण करें, ताकि मामले अनावश्यक रूप से लंबित न रहें। थाना समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों का निस्तारण महज औपचारिकता तक सीमित न रहे। फरियादी की वास्तविक समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे शिकायतकर्ता को बार-बार थाने के चक्कर न लगाने पड़ें।एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने पुलिस अधिकारियों को शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने और राजस्व से जुड़े मामलों में संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। थाना समाधान दिवस के दौरान एसडीएम तुलसीपुर हेमंत गुप्ता, क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर समेत पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।