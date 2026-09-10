Balrampur News: निरीक्षण में सामने आईं अनियमितताएं, चार शिक्षण संस्थानों को नोटिस

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डीआईओएस ने बृहस्पतिवार सुबह साढ़े नौ बजे यशोदा लार्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल, कोड़री का निरीक्षण किया। यहां प्राइमरी से कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित मिलीं। इसके बाद सुबह 10 बजे प्रभा देवी स्मारक शिक्षण संस्थान, थाना मोड़ ललिया का निरीक्षण किया गया। यहां भी प्राइमरी से कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित पाई गईं। दोनों विद्यालयों में कक्षा पांच तक की मान्यता होने की बात सामने आई, लेकिन मौके पर संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। विज्ञापन



इसी तरह राधा आदर्श बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, शिवपुरा में इंटर मानविकी वर्ग की मान्यता है। यहां विज्ञान वर्ग की मान्यता के बिना 64 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण मिला। शांति प्रसाद तिवारी शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज, बलोहवा में भी मानविकी वर्ग की मान्यता है। यहां विज्ञान वर्ग की मान्यता नहीं होने के बावजूद 43 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण पाया गया। विज्ञापन विज्ञापन



बिना मान्यता कक्षाओं का संचालन मिलने पर डीआईओएस ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर अमान्य कक्षाएं तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्देशों का पालन नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीआईओएस ने बृहस्पतिवार सुबह साढ़े नौ बजे यशोदा लार्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल, कोड़री का निरीक्षण किया। यहां प्राइमरी से कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित मिलीं। इसके बाद सुबह 10 बजे प्रभा देवी स्मारक शिक्षण संस्थान, थाना मोड़ ललिया का निरीक्षण किया गया। यहां भी प्राइमरी से कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित पाई गईं। दोनों विद्यालयों में कक्षा पांच तक की मान्यता होने की बात सामने आई, लेकिन मौके पर संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके।इसी तरह राधा आदर्श बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, शिवपुरा में इंटर मानविकी वर्ग की मान्यता है। यहां विज्ञान वर्ग की मान्यता के बिना 64 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण मिला। शांति प्रसाद तिवारी शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज, बलोहवा में भी मानविकी वर्ग की मान्यता है। यहां विज्ञान वर्ग की मान्यता नहीं होने के बावजूद 43 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण पाया गया।बिना मान्यता कक्षाओं का संचालन मिलने पर डीआईओएस ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर अमान्य कक्षाएं तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्देशों का पालन नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बलरामपुर। शिक्षण संस्थानों की जांच के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) मृदुला आनंद ने बृहस्पतिवार को जिले के चार विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान दो विद्यालयों में कक्षा पांच तक की मान्यता होने के बावजूद प्राइमरी से कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित मिलीं। वहीं, दो इंटर कॉलेजों में मान्यता के विपरीत विज्ञान वर्ग में 107 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण पाया गया। अनियमितताएं मिलने पर डीआईओएस ने सभी संस्थानों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर अमान्य कक्षाएं बंद करने के निर्देश दिए हैं। कक्षाओं का संचालन बंद नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।