Balrampur News: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी घोषित, वेद प्रकाश बने जिला अध्यक्ष

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नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने बताया कि नई कार्यकारिणी में सत्य प्रकाश पाठक को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, बुद्धि सागर शुक्ला को कोषाध्यक्ष और आलोक कुमार शर्मा को संयुक्त मंत्री बनाया गया है। पदाधिकारियों की घोषणा के बाद उपस्थित शिक्षकों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दीं।मंडलीय मंत्री शिव कुमार सोनी ने कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा। संगठन को ब्लॉक स्तर तक मजबूत करने के साथ शिक्षकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। पुरानी पेंशन और पदोन्नति की मांग को प्रमुखता से उठाने की बात भी कही।जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने कहा कि शिक्षकों ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पुरानी पेंशन, पदोन्नति समेत शिक्षकों की अन्य मांगों को लेकर संगठन मजबूती से आवाज उठाएगा।इस मौके पर ज्ञान सागर पाठक समेत अन्य पदाधिकारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।