Balrampur News: रसोई गैस के लिए भटक रहे उपभोक्ता, होम डिलीवरी बंद होने पर आक्रोश

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मीना सैनी, वसीम, जमील अहमद, पूनम, नूरजहां और फैदर जहां ने बताया कि उनका कनेक्शन त्रिशक्ति गैस एजेंसी, जमुवरिया से है। उनका आरोप है कि एजेंसी की ओर से नियमित रूप से होम डिलीवरी नहीं की जाती। गैसड़ी कोतवाली के पास इंडियन गैस की गाड़ी आने पर वहीं से सिलेंडर लेना पड़ता है।उपभोक्ताओं ने बताया कि पर्ची कटने के चार-पांच दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पाता। सिलिंडर लेने के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ता है और कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। मीना सैनी, नूरजहां और फैदर जहां ने बताया कि उनका घर गैसड़ी कोतवाली से करीब छह-सात किलोमीटर दूर है। वे दो दिनों से सिलेंडर लेने के लिए आ रही हैं, लेकिन उन्हें गैस नहीं मिल रही। आने-जाने में किराया खर्च होने के साथ पूरा दिन भी बर्बाद हो जाता है।वहीं, त्रिशक्ति गैस एजेंसी के संचालक सुरेश शुक्ला ने बताया कि कुछ उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी दी जाती है, जबकि कुछ उपभोक्ताओं को डिलीवरी मैन द्वारा गैसड़ी कोतवाली के पास बुलाकर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है।