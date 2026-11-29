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मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि कॉन्क्लेव में पोल्ट्री इंडिया के प्रतिनिधि अकबर अली सहित विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ आधुनिक कुक्कुट पालन, उन्नत नस्लों के चयन, संतुलित आहार, मुर्गियों को बीमारियों से बचाने और बेहतर विपणन व्यवस्था के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही किसानों को पोल्ट्री व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य किसानों और युवाओं को पोल्ट्री व्यवसाय की संभावनाओं से परिचित कराना है। कुक्कुट पालन स्वरोजगार का एक बेहतर माध्यम बन सकता है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कॉन्क्लेव में उद्यमिता विकास और पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने जिले के किसानों, पशुपालकों, युवाओं और पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े लोगों से एक दिसंबर को आयोजित कॉन्क्लेव में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठाने की अपील की है।