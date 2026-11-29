Balrampur News: मतदाता बनने के लिए युवाओं में दिखा उत्साह, 12 हजार से अधिक ने भरा फॉर्म
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 29 Nov 2026 11:27 PM IST
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बलरामपुर। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर रविवार को दूसरे दिन भी युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जिले के 1752 मतदेय स्थलों पर आयोजित विशेष अभियान के दौरान 12 हजार से अधिक युवाओं ने मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भरा। सुबह से ही मतदेय स्थलों पर पंजीकरण कराने वालों की आवाजाही बनी रही। खासकर पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि रविवार को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ मौजूद रहे। उन्होंने पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 प्राप्त किए। अभियान के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया।
मतदाता पंजीकरण अभियान को गति देने में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने घर-घर पहुंचकर ऐसे युवाओं और महिलाओं को चिह्नित किया, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं था। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें मतदेय स्थलों तक पहुंचाने और फॉर्म भरवाने में सहयोग किया।
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युवा उमेश गुप्ता, विकास शर्मा, सरफराज, यूसुफ और जावेद ने कहा कि पहली बार मतदाता बनने का अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है। मतदान लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार है। युवाओं को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद उन्हें भी चुनाव में अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। सभी पात्र युवाओं को समय रहते अपना पंजीकरण कराना चाहिए।
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विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि रविवार को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ मौजूद रहे। उन्होंने पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 प्राप्त किए। अभियान के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया।
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मतदाता पंजीकरण अभियान को गति देने में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने घर-घर पहुंचकर ऐसे युवाओं और महिलाओं को चिह्नित किया, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं था। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें मतदेय स्थलों तक पहुंचाने और फॉर्म भरवाने में सहयोग किया।
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युवा उमेश गुप्ता, विकास शर्मा, सरफराज, यूसुफ और जावेद ने कहा कि पहली बार मतदाता बनने का अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है। मतदान लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार है। युवाओं को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद उन्हें भी चुनाव में अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। सभी पात्र युवाओं को समय रहते अपना पंजीकरण कराना चाहिए।