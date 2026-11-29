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प्रांतीय नेतृत्व की ओर से नामित निर्वाचन अधिकारी एवं देवीपाटन मंडल के मंडलीय संगठन मंत्री विजय कुमार उपाध्याय तथा पर्यवेक्षक के रूप में बहराइच के जिलाध्यक्ष आनंद पाठक की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई।बलरामपुर ब्लॉक में मोहित देव को अध्यक्ष, हरिकेश कुमार शुक्ला को मंत्री और विजय यादव को कोषाध्यक्ष चुना गया। तुलसीपुर ब्लॉक में रजनीश पांडेय अध्यक्ष, तेज नारायण सिंह मंत्री और शुभम यादव को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। रेहरा बाजार ब्लॉक में कैलाश नाथ पांडेय को अध्यक्ष, अमित कुमार उपाध्याय को मंत्री और केशव राम को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, श्रीदत्तगंज ब्लॉक में मनीष पांडेय अध्यक्ष, अभिषेक कुमार गुप्ता मंत्री और विकास बाबू मिश्रा को कोषाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया।चारों ब्लॉक इकाइयों में अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त 18-18 अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों को भी कार्यसमिति में शामिल किया गया है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संगठन के सदस्यों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। संगठन के लोगों ने उम्मीद जताई कि नई कार्यसमितियां शिक्षक एकता को मजबूत करने, संगठन की गरिमा बनाए रखने और शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगी। साथ ही शिक्षक हितों की रक्षा करने और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने में सक्रिय भूमिका निभाएंगी।