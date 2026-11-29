विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अतिथियों ने महाविद्यालय की ऐतिहासिक विरासत, शैक्षणिक उपलब्धियों और स्थापत्य कला का अवलोकन किया। जंतु विज्ञान विभाग में संरक्षित हाथी के विशाल कंकाल और संग्रहालय को देखा। इसके बाद स्टेचू हॉल में 30 जून 1855 को स्थापित महाराजा दिग्विजय प्रताप सिंह की प्रतिमा के समक्ष नमन किया। हॉल में पत्थरों पर उकेरी गई ईरानी शिल्पकला की बारीकियों ने भी उनका ध्यान आकर्षित किया।अतिथियों ने परिसर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने के साथ ही पूरे परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने महाविद्यालय की प्राचीनता, भव्यता और गौरवशाली शैक्षणिक परंपराओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान की पहचान केवल उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि उसकी विरासत, संस्कारों, ज्ञान परंपरा और निरंतर प्रगति से होती है।विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव रंजन ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से महाविद्यालय की गौरवशाली विरासत की सराहना करना पूरे शैक्षणिक परिवार के लिए गर्व का विषय है। उनका आगमन महाविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक रहा। इस अवसर पर जंतु विज्ञान विभाग के डॉ. सद्गुरु प्रकाश और रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. सुनील मिश्र मौजूद रहे।