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आरटीआई के तहत एके श्रीवास्तव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में विभाग को मिले बजट, खर्च, लाभार्थियों, योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य गतिविधियों की जानकारी मांगी थी। विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना समेत विभिन्न योजनाओं का बजट और खर्च तो बताया, लेकिन चयनित लाभार्थियों के नाम और उनसे जुड़े अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए।तकनीकी प्रशिक्षण और अंतरराज्यीय भ्रमण पर हुए खर्च का ब्योरा भी नहीं दिया गया। विभाग के अनुसार, दोनों वित्तीय वर्षों में 11-11 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण और भ्रमण पर भेजा गया, लेकिन खर्च का विवरण जनपद स्तर पर तैयार नहीं होता। एक अन्य बिंदु पर भी सूचना देना संभव नहीं बताया गया।विभाग ने बताया कि जिले में 12 तालाब हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 384.165 हेक्टेयर है। नौ जलाशयों का निस्तारण हो चुका है, जबकि तीन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, 15 स्वीकृत पदों के सापेक्ष केवल पांच कर्मचारी कार्यरत हैं और 10 पद रिक्त हैं। विभाग के जवाब से सूचना की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।