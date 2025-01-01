Bahraich News: श्रद्धा को खोजने नेपाल पहुंचीं तीन टीमें, पोखरा की लोकेशन पर फोकस

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले नेपाल के दांग जिले की ओर श्रद्धा की लोकेशन मिलने की बात सामने आई थी। अब पोखरा क्षेत्र की ओर लोकेशन मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया है। श्रद्धा और उसके सहयोगियों के संकेतों का पता लगाने में आ रही दिक्कतों के बीच नेपाल पुलिस की मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि रात से सुबह तक सिग्नल ट्रेस करने में परेशानी आई, लेकिन बाद में कुछ इनपुट मिलने के बाद टीमों को रवाना किया गया।हालांकि, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी जांच से जुड़ी जानकारी साझा करने से बच रहे हैं। पुलिस का कहना है कि श्रद्धा और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।सीमा पार करने के रास्ते और वीडियो भी जांच के दायरे मेंश्रद्धा दुबे के भारत से नेपाल पहुंचने के रास्ते और समय का पता लगाने के लिए भी पुलिस जांच कर रही है। भारतीय सीमा क्षेत्र में श्रद्धा और उसके सहयोगियों के फोटो व वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात सामने आई थी। नेपाल की जमुनहा पुलिस चौकी के पास चेकपोस्ट क्षेत्र में भी रिक्शे पर सवार श्रद्धा का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इन फुटेज और अन्य इनपुट के आधार पर संभावित रास्तों और ठिकानों के साथ उसके छिपने के तौर तरीकों की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियां श्रद्धा और उसके सहयोगियों की गतिविधियों का क्रम जोड़ने में जुटी हैं। नेपाल में स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों से समन्वय बनाकर संभावित ठिकानों की तलाश की जा रही है।टीमों की मांग के अनुसार मदद दी जा रही : एसपीपुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मामला लखनऊ के शिव शर्मा हत्याकांड से जुड़ा है और लखनऊ पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। टीमों की मांग के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच की मौजूदा स्थिति का अभी खुलासा नहीं किया जा सकता। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही मामले में आगे की जानकारी सामने आएगी।नेपाल का पोखरा पर्यटन के लिए मशहूरनेपाल का पोखरा पहाड़ों और झीलों के बीच बसा प्रमुख पर्यटन शहर है। इसे कभी-कभी गोवा से तुलना करते हुए ‘मिनी गोवा’ भी कहा जाता है। हालांकि, श्रद्धा दुबे के वहां छिपे होने या किसी खास ठिकाने पर मौजूद होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।