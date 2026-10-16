Bahraich News: जिले के 4.53 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त सिलिंडर

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योजना का लाभ दिवाली और होली जैसे प्रमुख त्योहारों पर देने की व्यवस्था है। इसके लिए लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा होना जरूरी है। साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होने और आधार प्रमाणीकरण की शर्त भी पूरी करनी होगी।आपूर्ति विभाग के अनुसार, जिले में करीब 45 हजार उज्ज्वला लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे उपभोक्ता प्रक्रिया पूरी किए बिना योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिले में तीनों तेल कंपनियों की 71 गैस एजेंसियों के माध्यम से कुल 4,53,599 उज्ज्वला लाभार्थी पंजीकृत हैं। इनमें आईओसीएल के 1,80,868, बीपीसीएल के 1,77,742 और एचपीसीएल के 94,989 लाभार्थी शामिल हैं। जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि दिवाली और होली पर मुफ्त सिलिंडर रिफिल का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।