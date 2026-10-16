Bahraich News: जिले के 4.53 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त सिलिंडर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:50 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:50 PM IST
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बहराइच। जिले के 4.53 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुफ्त एलपीजी सिलिंडर रिफिल का लाभ मिलेगा। प्रथम चरण में अक्तूबर से दिसंबर 2026 और दूसरे चरण में जनवरी से मार्च 2027 तक यह सुविधा दी जाएगी। इसके तहत सिलिंडर रिफिल की धनराशि लाभार्थियों के पंजीकृत बैंक खातों में भेजी जाएगी।
योजना का लाभ दिवाली और होली जैसे प्रमुख त्योहारों पर देने की व्यवस्था है। इसके लिए लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा होना जरूरी है। साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होने और आधार प्रमाणीकरण की शर्त भी पूरी करनी होगी।
आपूर्ति विभाग के अनुसार, जिले में करीब 45 हजार उज्ज्वला लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे उपभोक्ता प्रक्रिया पूरी किए बिना योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिले में तीनों तेल कंपनियों की 71 गैस एजेंसियों के माध्यम से कुल 4,53,599 उज्ज्वला लाभार्थी पंजीकृत हैं। इनमें आईओसीएल के 1,80,868, बीपीसीएल के 1,77,742 और एचपीसीएल के 94,989 लाभार्थी शामिल हैं। जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि दिवाली और होली पर मुफ्त सिलिंडर रिफिल का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।
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योजना का लाभ दिवाली और होली जैसे प्रमुख त्योहारों पर देने की व्यवस्था है। इसके लिए लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा होना जरूरी है। साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होने और आधार प्रमाणीकरण की शर्त भी पूरी करनी होगी।
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आपूर्ति विभाग के अनुसार, जिले में करीब 45 हजार उज्ज्वला लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे उपभोक्ता प्रक्रिया पूरी किए बिना योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिले में तीनों तेल कंपनियों की 71 गैस एजेंसियों के माध्यम से कुल 4,53,599 उज्ज्वला लाभार्थी पंजीकृत हैं। इनमें आईओसीएल के 1,80,868, बीपीसीएल के 1,77,742 और एचपीसीएल के 94,989 लाभार्थी शामिल हैं। जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि दिवाली और होली पर मुफ्त सिलिंडर रिफिल का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।
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