Bahraich News: नदी में डूबे बालक की तलाश के दौरान घायल युवक की मौत

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बहराइच। झिंगहाघाट स्थित सरयू नदी में डूबे बालक की तलाश के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से घायल युवक की बृहस्पतिवार देर रात मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। बशीरगंज निवासी 12 वर्षीय शौर्य बाजपेई बीते शुक्रवार को सरयू नदी में डूब गया था। शनिवार को स्थानीय गोताखोर उसकी तलाश कर रहे थे। इस दौरान सलारगंज निवासी सबलू (45) के सिर में गंभीर चोट लग गई। परिजनों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां बृहस्पतिवार देर रात उनकी मौत हो गई। नगर कोतवाल बृजेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है।