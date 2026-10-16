Bahraich News: घर में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

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कतर्नियाघाट के डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि पूर्वी बनघुसरी बीट की बढ़इया कलां ग्राम सभा के मजरा बानपुरवा निवासी आत्माराम के घर में सुबह करीब 6:15 बजे मगरमच्छ घुसने की सूचना मिली। स्थानीय वनकर्मी और रेस्क्यू टीम सुबह सात बजे मौके पर पहुंची। वनकर्मियों ने लोगों की आवाजाही रोककर क्षेत्र की घेराबंदी की और सुबह 7:30 बजे तक मगरमच्छ को पकड़ लिया।डीएफओ ने बताया कि मानसून में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ का पानी गांवों तक पहुंचने से मगरमच्छ आबादी के पास आ सकते हैं। उन्होंने लोगों को मगरमच्छ दिखने पर दूरी बनाए रखने, उसे पकड़ने का प्रयास न करने और वन विभाग को सूचना देने की सलाह दी।