शिव शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे की तलाश में नेपाल पहुंचीं चार और टीमें, पुलिस जांच में सामने आए गहरे राज

लखनऊ के शिव शर्मा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा दुबे की तलाश में पुलिस ने नेपाल में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उसकी खोजबीन के लिए पहले से जुटी टीमों के अलावा चार और टीमें लगाई गई हैं। इनमें से तीन टीमों को नेपाल के पोखरा क्षेत्र की ओर रवाना किए जाने की जानकारी मिली है। नेपाल पुलिस और वहां तैनात सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों के संपर्क में रहकर भारतीय पुलिस छानबीन कर रही है।

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