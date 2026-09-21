सपा में एक पीले मंत्री की एंट्री नहीं : सीमा राजभर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:15 AM IST
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बहराइच। समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर ने रविवार को बहराइच में आयोजित महिला जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर बिना नाम लिए तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा, सपा में सभी का स्वागत है, बस एक पीले मंत्री की एंट्री नहीं है, क्योंकि वो दुर्घटना की पैदाइश हैं। सीमा राजभर का यह बयान कार्यक्रम में चर्चा का केंद्र रहा।
गोंडा रोड स्थित एक रिसॉर्ट में आयोजित महिला जनसंवाद कार्यक्रम में सीमा राजभर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महिलाएं बहराइच से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का शंखनाद कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा 300 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। साथ ही बहराइच की सभी सात विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया।
कार्यक्रम में महिला सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक न्याय का मुद्दा भी उठाया। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए महिला सुरक्षा, महंगाई, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी।
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गोंडा रोड स्थित एक रिसॉर्ट में आयोजित महिला जनसंवाद कार्यक्रम में सीमा राजभर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महिलाएं बहराइच से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का शंखनाद कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा 300 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। साथ ही बहराइच की सभी सात विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया।
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कार्यक्रम में महिला सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक न्याय का मुद्दा भी उठाया। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए महिला सुरक्षा, महंगाई, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी।
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