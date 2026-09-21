Bahraich News: तेंदुए की तलाश में उतरीं जयमाला व चंपाकली

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बीते दो दिनों में चारपाई पर सो रहे ग्रामीण पर तेंदुए के हमला करने समेत कई घटनाएं सामने आई हैं। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए सुजौली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव के नेतृत्व में वन विभाग और एसटीपीएफ की संयुक्त टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। गांवों के आसपास तेंदुए की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।रविवार को हाथियों की मदद से उन स्थानों पर भी कॉम्बिंग की गई, जहां तेंदुए की मौजूदगी की आशंका है। वन विभाग ने ग्रामीणों से तेंदुए की गतिविधि की जानकारी तत्काल देने की अपील की है। वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने ग्रामीणों से शाम के बाद अकेले बाहर नहीं निकलने और बच्चों को खेतों या सुनसान स्थानों पर अकेले नहीं भेजने की सलाह दी। फूस के मकानों में पर्याप्त रोशनी रखने और आसपास की झाड़ियों में जाने से बचने के लिए कहा।