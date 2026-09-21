फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Jayamala and Champakali set out in search of the leopard.

Bahraich News: तेंदुए की तलाश में उतरीं जयमाला व चंपाकली

Mon, 21 Sep 2026 12:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
Jayamala and Champakali set out in search of the leopard.
इलाके में कॉ​म्बिंग के लिए निकलतीं ह​थिनी जयमाला व चंपाकली।
बिछिया। सुजौली रेंज में तेंदुए की बढ़ती घटनाओं के बाद वन विभाग ने निगरानी और कॉम्बिंग तेज कर दी है। रविवार को राजकीय हथिनी जयमाला और चंपाकली के साथ वनकर्मियों ने घुरेंपुरवा, टपरा बाजार, अयोध्यापुरवा समेत कई गांवों के आसपास गश्त की। हाथियों पर सवार वनकर्मियों ने गन्ने के खेतों और घनी झाड़ियों में हांका लगाकर तेंदुए की तलाश की। साथ ही उसे आबादी क्षेत्र से जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया गया।
विज्ञापन

बीते दो दिनों में चारपाई पर सो रहे ग्रामीण पर तेंदुए के हमला करने समेत कई घटनाएं सामने आई हैं। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए सुजौली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव के नेतृत्व में वन विभाग और एसटीपीएफ की संयुक्त टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। गांवों के आसपास तेंदुए की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।
विज्ञापन

रविवार को हाथियों की मदद से उन स्थानों पर भी कॉम्बिंग की गई, जहां तेंदुए की मौजूदगी की आशंका है। वन विभाग ने ग्रामीणों से तेंदुए की गतिविधि की जानकारी तत्काल देने की अपील की है। वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने ग्रामीणों से शाम के बाद अकेले बाहर नहीं निकलने और बच्चों को खेतों या सुनसान स्थानों पर अकेले नहीं भेजने की सलाह दी। फूस के मकानों में पर्याप्त रोशनी रखने और आसपास की झाड़ियों में जाने से बचने के लिए कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed