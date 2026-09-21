Bahraich News: कटान से 10 बीघा जमीन सरयू में समाई

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महसी तहसील के लोनियनपुरवा गांव के निकट रविवार सुबह से नदी के किनारे कटान जारी है। नदी की धारा अब तक करीब ढाई बीघा कृषि योग्य जमीन काट चुकी है। वहीं, मिहींपुरवा विकासखंड के संपतपुरवा, धर्मपुर और रेतिया गांवों में भी कटान हो रही है। यहां बीते 24 घंटे में करीब साढ़े सात बीघा जमीन नदी की धारा में समा चुकी है। इसमें करीब छह बीघा क्षेत्र में खड़ी गन्ने और धान की फसल शामिल है। विज्ञापन

बाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। कटान वाले स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है। महसी तहसीलदार विपिन चौरसिया ने बताया कि राजस्व कर्मियों की टीमें प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं। कटान से प्रभावित जमीन का सर्वे कराया जाएगा और नियमानुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन

रविवार को जलस्तर की स्थिति

स्थान

जलस्तर

खतरे का निशान

डिस्चार्ज



शारदा बैराज 134.50 मीटर

135.49 मीटर

23,445 क्यूसेक



गिरजा बैराज 134.70 मीटर

136.78 मीटर

91,466 क्यूसेक



सरयू बैराज 130.50 मीटर

133.40 मीटर

5,954 क्यूसेक

स्थिर



सुहेली बैराज 144.55 मीटर

145.50 मीटर

10,417 क्यूसेक

-- -- -

चारों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी - 1,31,282 क्यूसेक



एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.31 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटर



घूरदेवी महसी में जलस्तर 110.95 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर महसी तहसील के लोनियनपुरवा गांव के निकट रविवार सुबह से नदी के किनारे कटान जारी है। नदी की धारा अब तक करीब ढाई बीघा कृषि योग्य जमीन काट चुकी है। वहीं, मिहींपुरवा विकासखंड के संपतपुरवा, धर्मपुर और रेतिया गांवों में भी कटान हो रही है। यहां बीते 24 घंटे में करीब साढ़े सात बीघा जमीन नदी की धारा में समा चुकी है। इसमें करीब छह बीघा क्षेत्र में खड़ी गन्ने और धान की फसल शामिल है।बाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। कटान वाले स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है। महसी तहसीलदार विपिन चौरसिया ने बताया कि राजस्व कर्मियों की टीमें प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं। कटान से प्रभावित जमीन का सर्वे कराया जाएगा और नियमानुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।रविवार को जलस्तर की स्थितिस्थानजलस्तरखतरे का निशानडिस्चार्जशारदा बैराज 134.50 मीटर135.49 मीटर23,445 क्यूसेकगिरजा बैराज 134.70 मीटर136.78 मीटर91,466 क्यूसेकसरयू बैराज 130.50 मीटर133.40 मीटर5,954 क्यूसेकस्थिरसुहेली बैराज 144.55 मीटर145.50 मीटर10,417 क्यूसेकचारों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी - 1,31,282 क्यूसेकएल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.31 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटरघूरदेवी महसी में जलस्तर 110.95 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर

बहराइच। सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घटने के साथ ही किनारों पर कटान तेज होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। एल्गिन ब्रिज पर रविवार शाम चार बजे नदी का जलस्तर 105.31 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 106.07 मीटर से 76 सेंटीमीटर नीचे है। नदी में पानी का डिस्चार्ज भी घटकर 1.31 लाख क्यूसेक रह गया। जलस्तर कम होने से फिलहाल बाढ़ का खतरा टल गया है, लेकिन कटान ने मुसीबत खड़ी कर दी है। बीते 24 घंटे में महसी और मिहींपुरवा क्षेत्र के कई गांवों में करीब 10 बीघा कृषि योग्य जमीन नदी में समा गई।