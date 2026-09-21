Bahraich News: सियार के हमले में मां-बेटी समेत चार घायल

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घिसियावन पुरवा निवासी सुनीता देवी (35) शनिवार रात गन्ने के खेत की रखवाली करने गई थीं। इसी दौरान खेत में मौजूद सियार ने उन पर हमला कर दिया। सुनीता चीख सुनकर बेटी माधुरी (10), पुत्र दीपक कुमार (7) व गांव की अंजनी (15) मौके की ओर दौड़े। सियार ने उन पर भी हमला कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने हांका लगाया तो सियार भाग निकला। इसके बाद ग्रामीणों ने चारों घायलों को सीएचसी पहुंचाया। सुनीता देवी की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।प्रधान मुख्य वन संरक्षक पहुंची गांव, दिया मदद का भरोसासियार के हमले में चार लोगों के घायल होने के बाद रविवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अनुराधा वैमूरी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) डॉ. रेणु सिंह और वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त गोंडा डॉ. सेम्मारन एम. ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिलाया।सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानीसियार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों को खेतों की ओर अकेले न जाने और समूह में जाने की सलाह दी है। वन्यजीव दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना देने की अपील की है। घटना के बाद गांव में वन विभाग की चार टीमें निगरानी और गश्त कर रही हैं।