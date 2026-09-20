Bahraich News: चीतल का शिकार करते दो युवक गिरफ्तार

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वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि डिप्टी रेंजर मयंक पांडेय के नेतृत्व में टीम जंगल में गश्त कर रही थी। उसी दौरान घने जंगल के बीच शिकारियों के होने का पता चला। इस पर डिप्टी रेंजर की अगुवाई में फॉरेस्ट गार्ड कौशल किशोर, हीरालाल और विजय पांडेय की टीम ने घेराबंदी की। विज्ञापन



मौके पर शिकार करते चफरिया गांव निवासी राजेश पोरवाल और टेड़िया गांव निवासी ओम प्रकाश को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से चीतल का मांस, चाकू और फंदे बरामद हुए। विज्ञापन विज्ञापन





वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। वन क्षेत्र में अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है। वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि डिप्टी रेंजर मयंक पांडेय के नेतृत्व में टीम जंगल में गश्त कर रही थी। उसी दौरान घने जंगल के बीच शिकारियों के होने का पता चला। इस पर डिप्टी रेंजर की अगुवाई में फॉरेस्ट गार्ड कौशल किशोर, हीरालाल और विजय पांडेय की टीम ने घेराबंदी की।मौके पर शिकार करते चफरिया गांव निवासी राजेश पोरवाल और टेड़िया गांव निवासी ओम प्रकाश को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से चीतल का मांस, चाकू और फंदे बरामद हुए।वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। वन क्षेत्र में अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है।

बिछिया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के जंगल में चीतल का शिकार करते दो युवकों को वन विभाग की टीम ने शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चीतल का मांस, शिकार में प्रयुक्त चाकू व फंदे बरामद हुए हैं। दोनों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।