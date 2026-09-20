Bahraich News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को तीन साल की सजा

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अभियोजन के अनुसार कैसरगंज क्षेत्र के परानापुर गांव निवासी रामसागर ने छह सितंबर 2005 को पुलिस को सूचना दी थी। आरोप था कि सादे स्टांप पर अंगूठा लगाने से मना करने पर अवधेश सिंह ने उनकी पत्नी के सिर पर फरसा से हमला कर दिया।इसके बाद रामसागर के साथ मारपीट की और जातिसूचक गाली दी। तहरीर के आधार पर कैसरगंज थाने में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अजीजुल हक और क्षेत्राधिकारी जेएन तिवारी ने की। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने 29 नवंबर 2005 को अवधेश सिंह के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने 13 जुलाई 2006 को उसके खिलाफ आरोप तय किए।सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने अवधेश सिंह को दोषी माना। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने तीन वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।