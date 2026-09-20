Bahraich News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



सुबह 10:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राें में जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।

-- -- -- -



2- खेल

सुबह 10:00 बजे। शिवपुर के बरदहा में जन शिक्षा समिति अवध प्रदेश की ओर से प्रांतीय खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आयोजक अध्यक्ष घनश्याम सिंह चौहान ने दी।

-- -- -- -



3- परामर्श शिविर

सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।

-- -- -- --





4- विशेष पूजा व शृंगार

शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।

-- -- -- -- -



5- हिंदी दिवस सप्ताह

शाम 04:30 बजे। दीवानी कचहरी में हिंदी दिवस सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी अनिल त्रिपाठी ने दी।



-- -- -- -- -

1- जन आरोग्य मेला