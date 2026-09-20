Bahraich News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 20 Sep 2026 12:09 AM IST
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1- जन आरोग्य मेला
सुबह 10:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राें में जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।
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2- खेल
सुबह 10:00 बजे। शिवपुर के बरदहा में जन शिक्षा समिति अवध प्रदेश की ओर से प्रांतीय खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आयोजक अध्यक्ष घनश्याम सिंह चौहान ने दी।
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3- परामर्श शिविर
सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।
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4- विशेष पूजा व शृंगार
शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।
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5- हिंदी दिवस सप्ताह
शाम 04:30 बजे। दीवानी कचहरी में हिंदी दिवस सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी अनिल त्रिपाठी ने दी।
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सुबह 10:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राें में जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।
2- खेल
सुबह 10:00 बजे। शिवपुर के बरदहा में जन शिक्षा समिति अवध प्रदेश की ओर से प्रांतीय खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आयोजक अध्यक्ष घनश्याम सिंह चौहान ने दी।
3- परामर्श शिविर
सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।
4- विशेष पूजा व शृंगार
शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।
5- हिंदी दिवस सप्ताह
शाम 04:30 बजे। दीवानी कचहरी में हिंदी दिवस सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी अनिल त्रिपाठी ने दी।