Bahraich News: फ्यूजन क्रिकेट एकेडमी ने छह रन से जीता मुकाबला

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्यूजन क्रिकेट एकेडमी ने निर्धारित ओवरों में 159 रन बनाए। टीम की ओर से कुलदीप पांडेय ने 46, नीरज कुमार ने 27, आरुश यादव ने 17 और आयुष्मान पांडेय ने 11 रन बनाए। विनर क्लब की ओर से निखिल श्रीवास्तव ने तीन, मो. सैफ ने दो तथा ताहा, जीशान और प्रतीक पांडेय ने एक-एक विकेट लिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी विनर क्लब की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की। दिव्यांश सिंह ने 43, कुशाल ने 25, समर ने 20, निखिल श्रीवास्तव ने 12 और आर्यन जायसवाल ने 17 रन बनाए। हालांकि पूरी टीम लक्ष्य से छह रन पीछे रह गई।फ्यूजन की ओर से फराज खान, आयुष्मान पांडेय और हरेंद्र वेदवान ने दो-दो विकेट लिए, जबकि शुभम और शहवाज खान ने एक-एक विकेट लिया। इस तरह फ्यूजन क्रिकेट एकेडमी ने छह रन से मैच जीत लिया। इस दौरान डीसीए सचिव राशिद हुसैन, इशरत महमूद, अक्षर सिंह व उपक्रीड़ाधिकारी अब्दुल अहद मौजूद रहे।