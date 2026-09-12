Bahraich News: वन्यजीव ने किया कुत्ते और बकरी का शिकार

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खैरीघाट। बौंड़ी ग्राम पंचायत के शेखनपुरवा में शुक्रवार को जंगली जानवर ने तड़के एक कुत्ते और शाम को बकरी को शिकार बना लिया। एक ही दिन में दो घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पगचिह्नों का निरीक्षण किया और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। वन दरोगा बृजेश वर्मा ने बताया कि कुत्ते के शिकार के बाद मिले पगचिह्न तेंदुए की मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं। हालांकि बकरी के पिछले हिस्से को खाया गया है, जो तेंदुए के हमले से अलग है। ऐसे में सियार या कुत्तों के हमले की आशंका भी है। उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है। पिंजरा लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।