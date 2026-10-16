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Bahraich News: जिला उद्योग बंधु की आज होगी बैठक

Fri, 16 Oct 2026 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:38 PM IST
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A meeting of the District Industry Forum (Zila Udyog Bandhu) will be held today.
बहराइच। जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए शनिवार को जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक होगी। उपायुक्त उद्योग केशवराम वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय की अध्यक्षता में बैठक दोपहर तीन बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। इसमें समिति के सदस्यों के साथ एमओयू से जुड़े निवेशक भी शामिल होंगे। उन्होंने जिले के उद्यमियों, व्यापारियों और निर्यातकों से समय पर बैठक में पहुंचने की अपील की है। साथ ही अपनी समस्याएं समिति के सामने रखने को कहा है, ताकि उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
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