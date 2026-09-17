Baghpat News: अफसरों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कार्यालयों पर तालाबंदी की चेतावनी

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भाकियू जिलाध्यक्ष प्रताप गुर्जर ने कहा कि कई माह से अफसरों का अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण खत्म हो चुका है। वे किसानों व लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि उच्च अधिकारी आदेश देते हैं तो उसको भी नहीं मानते हैं। आरोप लगाया कि रुपये लिए बिना कोई काम नहीं किया जा रहा है। किसानों की इतनी कमाई नहीं है कि वे हर काम के लिए रुपये दें। चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो सरकारी कार्यालयों में तालाबंदी करेंगे।चीनी मिलें किसानों के गन्ना बकाया का भुगतान नहीं कर रही हैं। इस कारण किसान अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। जल निगम के अधिकारियों पर टंकी खड़ी करने और रास्तों की खोदाई करने के बाद भी पानी नहीं देने का आरोप लगाया। दोघट निवासी नरेशपाल ने कहा कि धनौरा व भड़ल में लंपी बीमारी से गोवंश की मौत हो रही है, लेकिन अफसर ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। टीकाकरण तक नहीं किया जा रहा है। सीडीओ ने सभी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। इस दौरान हिम्मत चौधरी, इंद्रपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, हरेंद्र राणा, अर्जुन प्रधान और नरेशपाल आदि मौजूद रहे।सरकारी नलकूपों के लिए बनाई जाए वर्कशॉपकिसान बिजेंद्र प्रधान ने कहा कि जिले में 251 सरकारी नलकूप हैं लेकिन यहां वर्कशॉप नहीं होने के कारण मोटर को सही कराने के लिए मेरठ भेजा जाता है। इससे किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नलकूप की मोटर फुंकने पर ठीक होने में 20 से 30 दिन तक का समय लगता है। इसके कारण किसानों की फसल सूख जाती है। उन्होंने बागपत में वर्कशॉप खुलवाने की मांग की।प्राथमिकी खत्म कराने की मांगबिजेंद्र प्रधान ने कहा कि माखर गांव में विद्यालय की असुविधाओं की पोल खोलने पर रजत सोलंकी पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। इस तरह की हठधर्मिता सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने बीएसए गीता चौधरी से प्राथमिकी वापस लेने की मांग की।अनुपस्थित 10 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकाकिसान दिवस में कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति से किसान भड़क गए। इस पर सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने डीआईओएस, सिंचाई विभाग के एक्सईएन, जल निगम, जिला पूर्ति अधिकारी, बागपत, बड़ौत व खेकड़ा एसडीएम समेत 10 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए।ट्राई साइकिल के लिए जमीन पर बैठ गया दिव्यांगशबगा गांव निवासी दिव्यांग किसान राजेंद्र बैठक के दौरान सीडीओ के सामने जमीन पर बैठ गया। कहा कि दिव्यांगजन कल्याण विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और हर बार टरका देते हैं। इस पर सीडीओ ने तत्काल में ट्राई साइकिल दिए जाने के आदेश दिए।किसानों के खाते में समय से नहीं पहुंचा भुगतानसिरसली गांव निवासी रालोद नेता राजू तोमर ने कहा कि मलकपुर चीनी मिल द्वारा जो गन्ना बकाया भुगतान किया जाता है, वह समय से खाते में नहीं पहुंचता है। केनरा बैंक से 10 दिन बाद भुगतान खाते में पहुंचा है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। उन्होंने सीडीओ से समय से खाते में भुगतान भिजवाने की मांग की।