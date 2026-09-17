Baghpat News: खेत से फसल काटने का विरोध करने पर फायरिंग

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ब्राह्मण पुट्ठी गांव निवासी ईश्वर सिंह ने बताया कि मंगलवार की सुबह वह अपने खेत में गया तो वहां गांव के ही वेदपाल उर्फ वेटू, जोगेंद्र उर्फ जोगी, महेश, सत्तू उर्फ सत्यप्रकाश, राहुल, वंश, काला, मनीष, अमरीश और चार-पांच महिलाएं ट्रैक्टर-ट्रॉली से लाठी-डंडे लेकर वहां आए। आरोप लगाया कि सभी ने मिलकर उसके खेत में खड़ी ज्वार की फसल जबरदस्ती काट ली।फसल काटने का विरोध करने पर गाली-गलौज कर मारपीट की गई। तभी एक हमलावर ने तमंचे से फायरिंग की, जिससे वह बच गया। पुलिस के आने से पहले ही सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि पूरे मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।