बागपत: परचून की दुकान में भीषण आग, दो सिलिंडर फटे; पांच साल की मासूम व महिला की मौत, कई अंदर फंसे

दो सिलिंडर फटे, कई लोग झुलसे

आग के दौरान दो सिलिंडर भी फट गए। हादसे में व्यापारी प्रदीप जैन का बेटा अंकुर जैन और दो अन्य लोग झुलस गए। आग की लपटों और धमाकों से बाजार में अफरातफरी मच गई।



मकान में फंसे लोगों को निकालने में जुटी पुलिस

बताया गया कि बिन्नू प्रसाद जैन समेत दो महिलाएं और दो बच्चे मकान के अंदर फंसे हुए थे। पुलिस और आसपास के लोग उन्हें बाहर निकालने के प्रयास में जुटे रहे। दमकल कर्मी भी आग पर काबू पाने और राहत कार्य में लगे हुए हैं।



स्वाति और पांच वर्षीय आन्या की मौत

हादसे में 38 वर्षीय स्वाति जैन और पांच वर्षीय आन्या जैन की मौत की सूचना है। आग में झुलसे लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर स्थिति संभाल रही है।