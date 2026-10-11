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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   UP Owaisi says in Azamgarh the fight will no longer be 80 vs 20 but 99 vs 1

यूपी: आजमगढ़ में बोले ओवैसी, 80% बनाम 20% नहीं; अब 99% बनाम 1% की होगी लड़ाई

Sun, 11 Oct 2026 10:13 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Sun, 11 Oct 2026 10:13 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गरीबी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने यूपी सरकार के 2024-25 के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि गरीबों की संख्या के मामले में आजमगढ़ प्रदेश में चौथे स्थान पर है। ओवैसी ने कहा कि आने वाली लड़ाई 80% बनाम 20% नहीं, बल्कि 99% बनाम 1% की होगी।

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UP Owaisi says in Azamgarh the fight will no longer be 80 vs 20 but 99 vs 1
असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम प्रमुख - फोटो : ANI

विस्तार
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आजमगढ़ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में गरीबी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगे होने वाली लड़ाई 80 प्रतिशत बनाम 20 प्रतिशत की नहीं, बल्कि 99 प्रतिशत बनाम एक प्रतिशत की होगी। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक प्रतिशत लोगों के साथ खड़े हैं, जबकि वह 99 प्रतिशत लोगों के साथ हैं।

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ओवैसी ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के जिलों में सबसे अधिक गरीब लोगों की संख्या के मामले में आजमगढ़ चौथे स्थान पर है।
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AIMIM प्रमुख ने कहा कि जब सरकारी आंकड़ों में गरीबी की ऐसी स्थिति सामने आ रही है, तब मुख्यमंत्री की ओर से 80 प्रतिशत बनाम 20 प्रतिशत की बात की जाती है। उन्होंने इस राजनीतिक विभाजन के बजाय आर्थिक असमानता और आम लोगों के मुद्दों को उठाने की बात कही।


ओवैसी ने कहा कि आने वाले समय में संघर्ष 99 प्रतिशत और एक प्रतिशत के बीच होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एक प्रतिशत लोगों के साथ खड़े हैं, जबकि वह 99 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

 

आजमगढ़ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में गरीबी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा।
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