यूपी: आजमगढ़ में बोले ओवैसी, 80% बनाम 20% नहीं; अब 99% बनाम 1% की होगी लड़ाई

आजमगढ़ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में गरीबी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगे होने वाली लड़ाई 80 प्रतिशत बनाम 20 प्रतिशत की नहीं, बल्कि 99 प्रतिशत बनाम एक प्रतिशत की होगी। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक प्रतिशत लोगों के साथ खड़े हैं, जबकि वह 99 प्रतिशत लोगों के साथ हैं।

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#WATCH | Azamgarh, UP: AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "... The state's Department of Economics and Statistics—acknowledges that Azamgarh ranks fourth among the districts in Uttar Pradesh with the highest number of poor people. This is what the UP government's data for 2024–25 reveals, yet the Chief Minister speaks of an 80% vs. 20% divide. I want to tell the Chief Minister that the contest ahead, will not be about 80% vs 20%; it will be a battle of 99% against 1%. Your party—you, PM Modi, and Amit Shah—stand with that 1%, whereas Owaisi stands with the 99%. You might be wondering who this one percent represents..." विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) October 11, 2026

ओवैसी ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के जिलों में सबसे अधिक गरीब लोगों की संख्या के मामले में आजमगढ़ चौथे स्थान पर है।AIMIM प्रमुख ने कहा कि जब सरकारी आंकड़ों में गरीबी की ऐसी स्थिति सामने आ रही है, तब मुख्यमंत्री की ओर से 80 प्रतिशत बनाम 20 प्रतिशत की बात की जाती है। उन्होंने इस राजनीतिक विभाजन के बजाय आर्थिक असमानता और आम लोगों के मुद्दों को उठाने की बात कही।ओवैसी ने कहा कि आने वाले समय में संघर्ष 99 प्रतिशत और एक प्रतिशत के बीच होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एक प्रतिशत लोगों के साथ खड़े हैं, जबकि वह 99 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।