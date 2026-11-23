योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 6 दिसंबर को होने वाली मेगा रैली की तैयारियों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं।

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#WATCH आज़मगढ़,उत्तर प्रदेश: राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 6 दिसंबर की मेगा रैली की तैयारियों पर कहा, "आजमगढ़ में 22 ब्लॉक है, 22 ब्लॉक में टीम लगी है। गांव-गांव लोगों को समझा रहे हैं और समझा करके पूरी तैयारी हो रही है और आप देखिएगा इतना बड़ा कार्यक्रम न कभी हुआ है न कभी होगा, ये भी बात हम कह रहे हैं और उस कार्यक्रम में नितिन नवीन जी,मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी और केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार सहित दर्जनों मंत्री कार्यक्रम में रहेंगे।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 23, 2026

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मंत्री राजभर ने कहा कि आजमगढ़ जिले में कुल 22 ब्लॉक हैं। इन सभी 22 ब्लॉक में रैली की तैयारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। ये टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को रैली के बारे में समझा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि यह कार्यक्रम इतना बड़ा होगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि तैयारियां पूरी मुस्तैदी से की जा रही हैं।इस मेगा रैली में कई प्रमुख नेता और मंत्री शामिल होंगे। इनमें नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रमुख हैं। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इनके अतिरिक्त, दर्जनों अन्य मंत्री भी रैली में शिरकत करेंगे।