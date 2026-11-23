आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के नरवारी गांव में युवक की मौत के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया था। सूचना मिलते ही तीन थानों की फोर्स के साथ ही सीओ लालगंज और सीओ फूलपुर मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। सोमवार को एसपी यातायात पंकज श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और 19 घंटे बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए राजी किया।

विज्ञापन





क्या है पूरा मामला

पवई थाना क्षेत्र के नरवारी गांव निवासी रुदरी बिंद के बेटे रविंद्र की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पिता रुदल बिंद ने थानाध्यक्ष पवई को प्रार्थना पत्र देकर हरिमोहन नाम के व्यक्ति के खिलाफ जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली थी। विज्ञापन



वहीं रविवार को पोस्टमार्टम के बाद रविंद्र का शव घर पहुंचते ही परिजन एक और व्यक्ति विकास यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गए। सूचना मिलते ही पवई थाना प्रभारी सच्चिदानंद यादव मौके पर पहुंच गए और परिजनों को समझाने में जुट गए। वहीं पवई थाने के साथ ही अहरौला थाना और फूलपुर कोतवाली की पुलिस के साथ सीओ फूलपुर भी मौके पर पहुंच गए। पवई थाना क्षेत्र के नरवारी गांव निवासी रुदरी बिंद के बेटे रविंद्र की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पिता रुदल बिंद ने थानाध्यक्ष पवई को प्रार्थना पत्र देकर हरिमोहन नाम के व्यक्ति के खिलाफ जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली थी।वहीं रविवार को पोस्टमार्टम के बाद रविंद्र का शव घर पहुंचते ही परिजन एक और व्यक्ति विकास यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गए। सूचना मिलते ही पवई थाना प्रभारी सच्चिदानंद यादव मौके पर पहुंच गए और परिजनों को समझाने में जुट गए। वहीं पवई थाने के साथ ही अहरौला थाना और फूलपुर कोतवाली की पुलिस के साथ सीओ फूलपुर भी मौके पर पहुंच गए।

विज्ञापन